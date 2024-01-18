سلاح الجو ومدفعية الاحتلال يواصلان قصف مناطق متعددة جنوب لبنان

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسلاح الجو ومدفعيته، قصف بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وأوضحت مصادر محلية لبنانية، أن الطيران المسير المعادي نفذ غارات بالصواريخ مستهدفا محيط "سوق الخان" وطريق كوكبا في قضاء حاصبيا أثناء ملاحقته سيارة، من دون وقوع إصابات.

وشن طيران الاحتلال الحربي 3 غارات على أطراف بلدة العديسة وتلة العويضة في أطراف الطيبة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدتي عيترون وبليدا، كذلك ألقى الاحتلال قنابل فسفورية على بلدة ميس الجبل.