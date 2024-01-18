"الأورومتوسطي": مصادقة "الكنيست" على حرمان معتقلي غزة من المحامين غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وحذر الأورومتوسطي في بيان له من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له، منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلفسلطات الاحتلال في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.