إصابات واعتقالات خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين وأصابت آخرين خلال حملات دهم وتفتيش في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري بمدينة رام الله، أصيب خلالها 7 مواطنين بالرصاص .

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مخيم الأمعري تبعها تعزيزات من جيش الاحتلال، ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة طالت العديد من المنازل والمحلات والمخازن.

ودارت مواجهات في حي سطح مرحبا ومنطقة شارع القدس بمدينة البيرة، بين قوات الاحتلال وشبان استهدفوا آلياته بالحجارة والزجاجات الحارقة.

كما اقتحمت عددا من القرى والبلدات بالمحافظة، واعتقلت الشاب أحمد زهير الريماوي بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما شمالا، والشاب محمد كسواني بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال تواجده في مكان عمله بالمزرعة الغربية.

كذلك اعتقلت الشابين معتصم نصر مسحل وهادي نصر البرغوثي بعد مداهمة منزليهما في بلدة دير غسانة غربا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، ونفذت عمليات دهم في عدة أحياء، اعتقلت خلالها الشاب مصطفى يوسف سعد من حي العامرية بنابلس، والشاب حسن منصور من منزله بحي الضاحية.

وشهدت مدينة قلقيلية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وانتشرت في أحيائها.

وأطلق مقاومون الرصاص وفجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى حارة السفيري بالمدينة، واعتقلت الشاب محمد بلال زيد، بعد مطاردة استمرت عدة شهور.

وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة خلال اقتحام منطقة صوفين بقلقيلية، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على المنطقة، تزامناً مع سماع أصوات اشتباكات في المنطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عبيد من منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم، كما اعتقلت الشاب محمد طلال أبو ياسين بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا شمال شرق المدينة.

ومن بلدة عنبتا شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر زاهر عامر بركات بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي راتب الديك خلال اقتحام بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وفي مدينة بيت لحم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت 18 مواطنا عرف منهم خالد عادل الزير، والمحرر الشيخ بسام الزير، والمحرر حازم الزير، والمحرر قصي الزير، ونصري صبيح، ومجاهد وجيه الزير، ومعاذ وجيه الزير، وأنس ناصر الزير، ومحمد موسى الزير، وإسماعيل الزير، ومروان الزير، وحازم صبيح، وعلاء الزير، وعلي محمد الزير، وفادي الزير، وأسامة الزير.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 11 مواطنا عقب مداهمة منازلهم والتنكيل بهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وشنت حملة دهم لعدد من المنازل.