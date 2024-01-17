إعلام عبري: بسبب فشلها في إعادة الأسرى.. دعوات إلى سحب الثقة من حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

كشفت "القناة 12" العبرية، بأنّ حزب العمل الإسرائيلي، سيقدم مقترحاً لسحب الثقة من حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ بسبب عجزها عن استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة.

وعلت أصواتاً في الكيان منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تطالب بعزل نتنياهو، لعدم تمكنّه من تحقيق هدفي الحرب على غزة المتمثلين في القضاء على المقاومة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، دعت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، الحكومة لعزل نتنياهو من منصبه على الفور "في تصويت لحجب الثقة"، معتبرةً أن بقاءه في منصبه "هو بمثابة مقامرة بمستقبل الكيان الإسرائيلي.

وتوجّهت الصحيفة، في افتتاحيتها، إلى قادة الأحزاب المشاركة بالحكومة لعزل نتنياهو، بالقول إنّ "مستقبل البلاد بين أيديكم: أظهروا المسؤولية في هذا الوقت المشؤوم وافعلوا الشيء الصواب"، في إشارة إلى عزل نتنياهو.