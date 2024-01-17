إعلام عبري: حزب الله استهدفنا اليوم بـ40 صاروخ و4 مسيرات

فلسطين اليوم

في إحصاء لما تعرضت له الجبهة الشمالية في فلسطين المحتلة، اليوم الأربعاء، في إطار المعركة المفتوحة مع المقاومة على الحدود اللبنانية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن انطلاق 5 صواريخ ضد الدروع من الأراضي اللبنانية، إضافةً إلى 40 صاروخ منحني المسار، و4 محاولات إدخال طائرة بدون طيار.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، عن استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت أيضاً انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان، مؤكّدةً إصابته إصابة مباشرة، وتجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "تل شعر" بالأسلحة الصاروخية، إضافةً إلى استهدافها تجمعاً ‏لقوات الاحتلال في محيط موقع "العباد" بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مباشرة في الموقعين.