الجهاد الإسلامي تدين قرار الإدارة الاميركية تصنيف حركة انصار الله بـ"الإرهاب"

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات، تصنيف إدارة بايدن حركة أنصار الله اليمنية بأنها "كيان "إرهابي دولي

وقالت حركة الجهاد في بيان تلقت قناة فلسطين اليوم نسخة عنه : "إننا على ثقة تامة بأن هذا الإجراء هدفه معاقبة الشعب اليمني، عقاباً جماعياً، على مواقفه المناصرة لصمود شعبنا الفلسطيني في غزة، وأنه لن يضعف من عزيمة ولا صلابة موقف شعب اليمن الشقيق".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية، باللجوء إلى مثل هذه الإجراءات التي ثبت فشلها مراراً وتكراراً، تثبت أنها تمارس الهيمنة والتسلط على الشعوب وتمارس عليها الإرهاب الحقيقي لإخضاعها، وتنصب نفسها في موقع تصنيف باقي الشعوب وفقاً لمصالحها.

وختمت الحركة البيان بالتوج "بالتحية إلى أهلنا في اليمن العزيز، وللأخوة في حركة أنصار الله، الذين أثبتوا شراكتهم إلى جانب شعبنا في صد العدوان الصهيوني-أمريكي على شعبنا الفلسطيني.