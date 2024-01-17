الخارجية التركية: سنواصل التعاون مع اليابان بشأن غزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده ستواصل التعاون مع اليابان بشأن غزة على المستوى الثنائي والدولي بما في ذلك الأمم المتحدة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع نظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو، التي تجري زيارة رسمية إلى أنقرة.

وأضاف فيدان أنه في هذا الخصوص (غزة) ستواصل تركيا تعاونها في المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة، وكشف أن بلاده قررت أيضا التعاون في مجال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد فيدان على ضرورة إنهاء المذبحة في غزة والحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وعدم السماح بإراقة المزيد من دماء الأبرياء.