من منتدى دافوس.. غوتيريش يجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوته لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، مؤكّداً أنّ هذههي الطريقة الوحيدة لوقف المعاناة ومنع امتدادها لكل المنطقة.

وقال غوتيريش، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنّ العالم يقف متفرجاً بينما يقتل ويشوه المدنيون، معظمهم منالنساء والأطفال في غزّة، تعرضوا للقصف وأُجبروا على ترك منازلهم ومنعوا من الحصول على المساعدات الإنسانية.

بلينكن: هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنّ هناك فرصة كبيرة لامتداد الحرب في غزة إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وتابع بالقول إنّه "ما يحدث في غزة أمر رهيب ومع الأسف هناك مئات الاف الضحايا يموتون"، لافتاً إلى ضرورة إيصال المساعدات والحدمن سقوط الضحايا، وهناك مسؤولية على إسرائيل أن تتحملها في تخفيف المعاناة الإنسانية".

كذلك، أضاف أنّ هناك بعض التقدم لكنه غير كاف ومن دون معنى أمام حجم الكارثة المستمرة في غزة، على الرغم من الدعم العسكرياللامحدود الذي تقدّمه الولايات المتحدة لـ "إسرائيل".

في المقابل، يشدّد بلينكن باستمرار على أنّ "الولايات المتحدة لا تدعم وقف إطلاق النار، بحجة أنّ مثل هذه الخطوة ستسمح لحماس بإعادةتجميع صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى"، معتبراً أنّ "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".