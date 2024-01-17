حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال وغارات إسرائيلية تطال جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" اليوم الأربعاء أن مجاهديه استهدفوا تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي بمحيط موقع الراهب استهدف ‌‌ بالأسلحة المناسبة.‏ ‏

كما أستهدفت المقاومة الإسلامية بصواريخ بركان انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ بركان وأصيب اصابة مباشرة.

وأعلنت قناة 12 العبرية أن 20 صاروخًا تم إطلاقهم من لبنان تجاه الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة.

وقال الاعلام العبري إن انفجار في الشمال في منطقة ميرون يشتبه في أنها طائرة تابعة لحزب الله أو صاروخ مضاد للدبابات، وكشف المستوطنون أن الدخان يتصاعد في المنطقة.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في بيانها، الشهيد المجاهد رشيد محمد شغليل "ذو الفقار" من بلدة تمنين الفوقا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرات الاحتلال شنت غارتين متتاليتين على أطراف بلدتي الضهيرة ويارين، كما استهدفت طائرات الاحتلال بسلسلة غارات بلدة حولا مستهدفة المنازل، واستهدفت أيضاً المنطقة بين راميا ومروحين ، كذلك استهدف القصف الكنيسة الانجيلية الوطنية في وسط بلدة علما الشعب ، وأحدث اضرار كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.

وأضافت الوكالة اللبنانية الرسمين أن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف طيرحرفا والجبين و المنطقة الواقعة غرب خراج بلدة ديرميماس لجهة بلدة الطيبة، و اطراف بلدة يارين بمحيط خزان البلدة، واطراف بلدتي مروحين والبستان.