الأردن يعلن تدمير مستشفاه الميداني في غزة وإصابة أحد كوادره

فلسطين اليوم

أعلن الجيش الأردني الأربعاء أن مستشفاه الميداني في خانيونس جنوب قطاع غزة تضرر بشدة جراء قصف إسرائيلي في محيطه.

وأكد الجيش الأردني، وفق بيان على موقعه الرسمي، على لسان مصدر عسكري وصفه بـ”المسؤول”، إصابة أحد كوادره العاملة في مستشفاه الميداني الثاني في قطاع غزة، إثر اشتباكات وقصف في محيطه، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشار إلى أنه يحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة الكوادر العاملة في المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح أن “حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية سامية”.

وبحسب التلفزيون الأردني، لفت المصدر العسكري إلى أن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان، مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.