الخارجية الإيرانية: سنرد بكل قوة على أي هجوم يستهدف أمننا القومي

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إن بلاده سترد بقوة على أي هجوم على أمنها القومي، مشددا على أن طهران تحترم "وحدة أراضي العراق".

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني قوله، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن الضربات على العراق كانت تستهدف أنشطة الموساد الإسرائيلي ضد طهران. وإننا نحترم وحدة أراضي العراق، وقدمنا معلومات استخباراتية للعراق بشأن أنشطة الموساد في كردستان العراق.

وأضاف أن طهران سترد بقوة على أي هجوم على أمنها القومي، واستهدفت "الإرهابيين" فقط في باكستان، وأن الإرهابيين المستهدفون في باكستان على صلة بإسرائيل، وأن هجمات "محور المقاومة" على إسرائيل ومصالحها ستنتهي إذا انتهت الحرب في غزة.

وكانت إيران أطلقت، خلال الساعات الماضية، 11 صاروخا تجاه ما قال الحرس الثوري في بيان نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "المقر الصهيوني" في إقليم كردستان العراق، في إشارة إلى جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

عقب ذلك، استهدفت صواريخ ومسيرات إيرانية مقرين لما يسمى بجماعة "جيش العدل" في باكستان، وهي جماعة بلوشية تسعى إلى فصل محافظة سيستان وبلوشستان عن إيران.

وقالت الحكومة الباكستانية إن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل "طفلين بريئين" وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم يعد "انتهاكا غير مبرر" للمجال الجوي للبلاد.