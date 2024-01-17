مصر تحذر إثيوبيا.. وزير الخارجية يؤكد الدعم الكامل للصومال ووحدة أراضيه

فلسطين اليوم

أكدت الخارجية المصرية عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعمعلى المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال،على خلفية الاتفاقية الموقعة من قبل إثيوبيا وإقليم أرض الصومال لإنشاء قاعدة إثيوبية على البحر الأحمر.

وأشار وزير الخارجية إلى تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار،والتي تهدف إلى العمل على فرض سياسة الأمر الواقع من دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية.

وأضاف بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظرالمصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات في استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبثالاضطراب في محيطها الإقليمي.

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها الأطراف العربية والدولية كافة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها فيالتعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة.