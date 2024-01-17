برا وجوا.. سرايا القدس تلاحق العدو!

فلسطين اليوم

تواصلُ سَرايا القدسِ تَصديَّها لِقواتِ الاحتلالِ في مَحاورِ التّوغّل بقطاع غزة، وتنفيذها عمليات نوعية، ضد أهداف إسرئيلية وتكبيد جيش الاحتلال خسائر في الأرواح والعتاد

وأفادت السرايا في بيانات منفصلة، بتدمير جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع في مخيم المغازي في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

كما قصفت السرايا تحشدات العدو برشقة صاروخية في جنوب غرب غزة، وأسقطت طائرة درون إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال مهمة استطلاعية شرق غزة.

وقصفت تجمعات الاحتلال المتمركزة جنوب وشرق البريج بقذائف الهاون، فضلا عن استهداف قوات الاحتلال بصاروخ موجه شرق جباليا.