الاحتلال يفرض عملية عزل مضاعفة بحق الأسرى في "نفحة" و"ريمون"

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة بحق المعتقلين في سجني "نفحة" و"ريمون"، كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية تنفذها منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وذلك تنفيذا لأوامر من قيادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية العسكرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن من بين هذه الإجراءات، إغلاق الأقسام في جميع السجون، وسحب الأجهزة الكهربائية، وعزلهم عن العالم الخارجي، وقطع الكهرباء والماء عن أقسام المعتقلين بين فترة وأخرى، فضلا عن نقص الأغطية والملابس في ظل البرد القارس، والطعام الرديء المقدم إليهم من حيث الكمية والجودة، إضافة إلى حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، والأغلبية منهم لا يقدم لهم العلاج.

وأكدت أن ما يحدث من إجراءات عقابية في هذين المعتقلين، يتم في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية أيضا، حيث أن إدارة سجون الاحتلال والسجانين يستغلون كل الظروف الخارجية والداخلية المحيطة، لإلحاق أكبر قدر من الأذى بحق الأسرى، في ظل غياب المجتمع الدولي وصمته.