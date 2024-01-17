عبد اللهيان: دعم واشنطن الكامل لنتنياهو هو أصل انعدام "الأمن" بالمنطقة

فلسطين اليوم

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة من ربط مصيرها بمصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف عبد اللهيان، أنّ الدعم والتعاون الكامل لبايدن والبيت الأبيض مع "بلطجية" مثل نتنياهو في "إسرائيل" هو السبب الجذري لانعدام الأمن في المنطقة.

وشدد عبد اللهيان على أن إيران تريد من الولايات المتحدة وقف الحرب في غزة، مشدداً على أن الأمن في البحر الأحمر مهم لبلاده.

وأشار إلى أنّ "شعب اليمن ودول المنطقة الأخرى الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني يتصرفون وفق تجربتهم ومن خلال مصالحهم الخاصة، ولا يتلقون أي أوامر أو تعليمات منا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ الأمن البحري له أهمية قصوى بالنسبة لإيران لأنها تصدر النفط، لذلك إذا كان هناك انعدام أمني بالقرب من محيطهم، فلن يكون ذلك في صالحهم.