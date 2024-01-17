الاحتلال ومستوطنوه يقتحمون مدرسة غرب أريحا

فلسطين اليوم

اقتحم جيش الاحتلال ومستوطنونه، اليوم الأربعاء، مدرسة في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب أريحا.

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن جيس الاحتلال وعددا من المستوطنين اقتحموا مدرسة "عرب الكعابنة الأساسية" في منطقة المعرجات، ودققوا في هويات المعلمين، محدثين حالة من الرعب والفزع في صفوف الطلبة.

وأضاف مليحات، أن جنود الاحتلال حاولوا اقتحام مدرسة شلال العوجا شمال المدينة، لإنزال العلم الفلسطيني، ولكن إدارة المدرسة تصدت لهم، ومنعت دخولهم.