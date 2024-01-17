المقاومة تتصدى لتوغلات الاحتلال جنوبي خان يونس وتوقع قتلى وجرحى

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، حيث تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة التوغل في حي المنارة في خان يونس، جنوبي قطاع غزة‎.

ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.

بدورها، أعلنت كتائب القسام أنّ مقاوميها تمكنوا، فجر اليوم، من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105"، في منطقة البطن السمين.

كما نجح مقاومو القسام في استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة في المنطقة نفسها، مؤكدين إيقاع عددٍ منهم بين قتيل وجريح.

أما شمال قطاع غزة، فاستهدف المقاومون ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا.