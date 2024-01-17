الإعلام العبري: التدهور الأمني في الضفة خطرٌ يجب منعه.. وسياسة نتنياهو تؤججه

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية ، إنّ عملية الطعن والدهس في مستوطنة "رعنانا" هي إشارة خطيرة إلى موجة من الهجمات، مشيرةً إلى أنّ تحسين الاقتصاد والإفراج عن الأموال للسلطة الفلسطينية من قبل حكومة نتنياهو لن يكونا كافيين لمنع الهجمات.

واستنكرت صحيفة هآرتس سياسة حكومة نتنياهو الحالية، معتبرةً أن نتياهو يفضّل تعريض "إسرائيل" للخطر أكثر من حكومته، التي تعتمد على اليمين المتطرف المتعطش لضم الأراضي والتفوق اليهودي والحرب.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذا هو الاستنتاج الحتمي من تجاهله الإجرامي للتحذيرات المتكررة من قبل الجيش "الإسرائيلي" والشاباك.

ورأت الصحيفة أنّ تدهوراً أمنياً في الضفة الغربية وفتح ساحة أخرى في الحرب يشكلان خطراً يجب منعه، لافتةً إلى أنه "من المرعب أنّ الحكومة تؤججه من خلال خنقٍ اقتصادي، وتصريحات مستفزة تجاه السلطة الفلسطينية، وإعطاء المستوطنين الضوء الأخضر للتسلح وطرد المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة".

وأشارت "هآرتس" إلى أنه "على الحكومة تحرير الضفة الغربية من خناقها الاقتصادي، وكبح جماح المستوطنين، والحفاظ على التعاون مع السلطة الفلسطينية" من أجل محاولة منع اندلاع موجة عنف واسعة في الضفة، موضحةً أنّ "هذه خطوات ضرورية، لكنها أيضاً ليست كافية لوحدها".