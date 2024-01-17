متابعة.. 4 شهداء بقصف طائرة مسيرة في مخيم طولكرم

فلسطين اليوم

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 4 شهداء داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة شبان في حي التمامات بالمخيم، ما أدى لاستشهادهم وإصابة آخرين بجروح.

وفرضت قوات الاحتلال المقتحمة مدينة طولكرم ومخيمها طوقا أمنيا في المكان، حيث منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين وحاصرت المستشفيات.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف مدخل المخيم الشمالي وشارع مدارس الوكالة وشارع حارة العكاشة، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين من مركبات وجدران، ومداخل عدد من المنازل والمحلات التجارية، والنصب التذكاري للشهيد مهدي الحلو، في الوقت الذي اقتحمت حارات الربايعة والغانم والنادي، ونشرت "المشاة” في أزقتها.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلّقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض، فيما سُمعت أصوات انفجارات بين الفينة والأخرى.