بلدية غزة: أزمة الوقود تزيد من الكارثة وتهدد بتفشي مزيد من الأمراض و الأوبئة

فلسطين اليوم

حذرت بلدية غزة من استمرار أزمة نفاد الوقود وانعكاسها الخطير على توفير الخدمات الإنسانية الأساسية للمواطنين في المدينة، في ظل تكدس النفايات في الشوارع وأمام المستشفيات ومراكز الإيواء، وطفح الصرف الصحي في الشوارع، ونقص خدمة المياه بشكل حاد في القطاع المحاصر..

وأكدت البلدية في بيان لها، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحالة التدمير الكبيرة للمرافق والبنية التحتية ،واستهداف مراكز البلدية وتدمير المرافق الحيوية، ومنع وصول الوقود، تسبب في توقف الخدمات الأساسية لاسيما خدمة جمع النفايات وتصريف المياه العادمة وتشغيل الآبار لتوفير المياه.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الوقود حتى تتمكن البلدية من إعادة العمل في توفير الخدمات الأساسية الإنسانية التي يحتاجها الإنسان ويكفلها القانون الدولي الإنساني.