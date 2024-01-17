الجهاد الإسلامي: لجوء العدو للاغتيالات يثبت عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن لجوء الاحتلال إلى الاغتيالات باستخدام الطائرات المسيرة، يثبت عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان والأثمان الباهظة التي يتكبدها جراء المقاومة الضارية والشجاعة.

وقالت الحركة في بيان، "إن العدو عمد خلال الساعات القليلة الماضية إلى استخدام الطائرات المسيرة مرتين على الأقل لتنفيذ عمليات اغتيال في الضفة المحتلة وممارسة أبشع صور الإعدام الميداني بحق أهلنا في الضفة".

كما أكدت حركة الجهاد أن عمليات الاغتيال والإعدام الميداني وكل وسائل القمع الأخرى ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة العدوان الصهيوني، وستعمق مأزق الكيان أكثر فأكثر.

ودعت الجهاد الإسلامي أهالي الضفة المحتلة إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين لإفشال مخططات العدو، وفي مقدمتها طرد الشعب الفلسطيني من وطنه، ومصادرة أرضه، وبسط السيطرة على مقدساته.