"جيش" الاحتلال يعترف بسقوط قتيلين إضافيين في صفوفه بمعارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل ضابطٍ وجندي في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جنديين إصاباتٍ خطرة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الضابطين القتيلين هما الرقيب أول في احتياط "الجيش" زخاريا بيساح هابر والرقيب في الاحتياط يائير كاتس اللذان يعملان ضمن الكتيبة "87". وقد قُتلا أمس في معركةٍ شمالي قطاع غزّة.

وأوضح إعلان "الجيش" الإسرائيلي أنّ جنديين أصيبا إصاباتٍ خطرة، أحدهما يعمل في كتيبة احتياط رقم "52"، أُصيب أيضاً في معركةٍ شمالي قطاع غزّة، كما أصيب مسعف حربي في الاحتياط يعمل ضمن كتيبة دورية "6261" في منطقة غلاف قطاع غزّة.

وبالإعلان عن القتيلين الإسرائيليين شمالي قطاع غزّة، ترتفع حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ‘لى 526، بينهم 193 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ عبرية