صحافيو ABC الأسترالية يهددون بالإضراب بعد إقالة أنطوانيت لطوف

فلسطين اليوم

هدّد صحافيو هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" (ABC) في سيدني بالتوقف عن العمل، ما لم تعالج الإدارة المخاوف التي أعقبت فصل المذيعة أنطوانيت لطوف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" عن متحدث باسم "إيه بي سي" حينها، قوله إن أنطوانيت لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب "عقد قصير الأجل"، لكن اللافت في فصل المذيعة لطوف أنه جاء بعد منشوراتها الداعمة لفلسطين.

وصباح اليوم الثلاثاء، ذكرت الصحيفة نفسها أنها اطلعت على رسائل "واتساب" مسربة، تكشف عن حملة شنتها مجموعات مؤيدة للكيان الإسرائيلي استهدفت المدير الإداري لـ"إيه بي سي" ديفيد أندرسون ورئيسة الشبكة إيتا باتروز، بسبب تعيين أنطوانيت لطوف.