هيئة المحامين التونسيين: سنقدم ملفاً متكاملا إلى الجنايات الدولية ضد "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الثلاثاء، أن ملفاً متكاملاً ومؤسساً باحترافية عالية سيقدم أواخر فبراير/شباط المقبل إلى محكمة الجنايات الدولية، ضد مجرمي الحرب ومرتكبي المجازر في غزة، وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في دار المحامي تحت شعار"المقاومة الفلسطينية رمزاً للصمود"، قال عميد المحامين حاتم المزيو، إن "المحاماة التونسية وكل رجل قانون ومحام في تونس يساند ويدعم المقاومة الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "المحاماة التونسية ستواصل العمل لقيام الدعوى في محكمة الجنايات الدولية حيث إن فريق عمل كبير يعمل بين تونس وفرنسا، وفي اتحاد المحامين العرب، والجزائر على تتبع مجرمي الحرب في غزة".