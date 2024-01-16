انقطاع الاتصالات بغزة لليوم الخامس.. تحذير من التداعيات على الجرحى

فلسطين اليوم

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء الثلاثاء، من أن استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل لليوم الخامس على التوالي من شأنه أن "يتسبب بكوارث تهدد حياة المواطنين".

وأضاف في بيان أن أحدًا "لن يتمكن من الوصول إلى الشهداء والجرحى (بسبب انقطاع خدمات الاتصالات واستحالة التواصل مع الإسعاف)، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة".

وعدّ المكتب الحكومي انقطاع هذه الخدمات "جريمة متكاملة مع سبق الإصرار"، لافتًا إلى أن استمرارها يعمل على "تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".