وساطة قطرية تنجح في التوصل لاتفاق بين المقاومة والكيان الإسرائيلي على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

أعلن ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن نجاح وساطة دولة قطر في التوصل إلى اتفاق، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع،

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح، أن الأدوية والمساعدات سترسل إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.