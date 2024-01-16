غزة ستواصل تصدّر الأخبار في العام الجديد!

فلسطين اليوم

مئة يوم ويومان هو عمر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. أكثر من ثلاثة أشهر من القتل المستمرّ، وأكثر من ثلاثة أشهر من مراجعة عالمية لمهنية الإعلام حول العالم، ودوره في تغطية حروب من حجم حرب الإبادة المستمرة بالوحشية نفسها في غزة.

هيمن العدوان على التغطية الإعلامية حول العالم في الربع الأخير من العالم الماضي، بينما تراجعت أحداث أخرى كانت تتصدّر المشهد حتى سبتمبر/ أيلول 2023، بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، الحرب في السودان، الوجود الفرنسي العسكري في أفريقيا، وغيرها من القضايا العالمية مثل تطور الذكاء الاصطناعي وتحدياته الذي كان نقاشاً أساسياً في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

لكن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول غيّر الحال. وتوجه اهتمام العالم نحو القطاع الفلسطيني الصغير، بعد عملية طوفان الأقصى، ثمّ العدوان الإسرائيلي الذي خلّف حتى الساعة أكثر من 30 ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لا تظهر أية بوادر لتراجع حدة العنف والوحشية الإسرائيلية، مع تواصل الغارات على مختلف مدن غزة.

وأيضا، لا توجد مؤشرات تذكر، على هزيمة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي مع استمرار المعارك في أنحاء القطاع ستستمر تغطية الصحافة العالمية. يواجه نتنياهو وكيان الاحتلال الإسرائيلي مخاطر حقيقية سببها الأساسي الفشل في تحقيق أي انتصار على الأرض يمكن تصديره للعالم وللمجتمع الإسرائيلي، إلى جانب تغيّر الرأي العام العالمي تدريجياً خلال الأشهر السابقة، فارتفعت الأصوات أكثر وأكثر، للمطالبة بوقف إطلاق النار.