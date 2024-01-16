"صحة غزة": 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء وتحذيرات من كارثة صحية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في القطاع، محذرة من التداعيات الخطيرة المترتبة على صحة المرضى.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، فإن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في قطاع غزة، محذرا من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار القدرة إلى نفاد غاز النيتروز، وهو أحد مواد التخدير الغازية المستعملة في العمليات الجراحية، بالإضافة إلى نقص حاد في الغازات الطبية الأخرى.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بتوفير أدوية المرضى بشكل عاجل.