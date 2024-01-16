فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

يترقب فلسطينيون من غزة قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، متهمة إياه بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم خلال العدوان الحالي، وقد جهز العشرات من أُسر الضحايا دلائل ووثائق تثبت جرائم الاحتلال لتقديمها كمستندات في القضية من أجل محاسبة إسرائيل أمام المحكمة.

ويُبدي الفلسطينيون سكان غزة اهتماماً كبيراً بالقضية التي تحاول إنصافهم للمرة الأولى مقارنة بقضايا سابقة لم يجنوا منها الكثير، إذ إن الكثير من القرارات الأممية لم تنفذ منذ نكبة عام 1948، مثل قرار حق العودة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 في العام 2016 بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتداول كثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل حول جمع المعلومات والوثائق من سكان قطاع غزة، من أجل تقديمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ يتيح مكتب المدعي العام للمحكمة، رابطاً مباشراً لتقديم الضحايا أدلة بشأن الجرائم، ما شجع الغزيين على تقديم ملفاتهم، خاصة بعدما شاهدوا مرافعة الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.