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إيران تقصف بالصواريخ والمسيرات مقرين لجماعة ما تسمى "جيش العدل" داخل باكستان
قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران قصفت "مقرّين مهمين" لجماعة "جيش العدل" الإيرانية المعارضة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك بعد يوم على استهداف إيران بالصواريخ الباليستية مواقع في أربيل بإقليم كردستان العراق،
وتنشط جماعة "جيش العدل" المناهضة لإيران والتي تعد "منظمة إرهابية"، على الحدود الإيرانية - الباكستانية في محافظة سيستان وبلوشستان، وتقوم بعمليات من حين لآخر.