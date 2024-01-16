المعارضة الإسرائيلية وأعضاء "كابينت الحرب" يدعون إلى إعادة التفكير في "الحرب" على غزة

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يواجه رد فعل سياسي عنيف" بشأن استراتيجية الأسرى الإسرائيليين، التي يتبعها.

كذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ الخلافات بين أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي "بدأت تتسرّب إلى العلن، مما يهدّد بتقويض الاستراتيجية العسكرية، التي تنتهجها إسرئيل"، وذلك في "مرحلة حاسمة" من الحرب.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذه "المجموعة الصغيرة من صنّاع القرار في زمن الحرب، يختلفون علناً بشأن أكبر معضلتين"، وهما أولاً، إذا كان على "إسرائيل" التفاوض من أجل إنهاء الحرب وإخراج الأسرى من قطاع غزة، وثانياً من يحكم القطاع بمجرد انتهاء الحرب.

وأمام ذلك، رأت "وول ستريت جورنال"، أنّ الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية "تعكس خلافاتٍ شخصيةً ومهنيةً طويلة الأمد".