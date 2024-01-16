الهزائم في غزة تحدث خلافات قوية داخل مجلس حرب الاحتلال

فلسطين اليوم

المقاومة الفلسطينية وبعد أكثر من 100 يوم من العدوان وجهت رشقة صاروخية كبيرة استهدفت من خلالها 19 مستوطنة محاذية لقطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الرشقات الصاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة، معتبرة ذلك تحد كبير للكيان الاسرائيلي ودليل على فشل أهدافه في الحرب.

استمرار اطلاق الصواريخ بشكل كبير ومنتظم من شمال غزة بعد هذه الفترة من العدوان، احدث خلافات في الأوساط الإسرائيلية خلاصته فشل العملية العسكرية.

وفي هذا الإطار، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي من تآكل ما وصفها بالإنجازات العسكرية للعدوان على غزة، معتبرا أن غياب إستراتيجية سياسية للحكومة أدى الى عودة حماس وذلك على خلفية مماطلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في بلورة خطة حول اليوم التالي للحرب حسب وصفه.

وفي الاطار نفسه قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها، إن الجيش الإسرائيلي يخوض الحرب في غزة من دون خطة وأن التخبط هو السائد اليوم خاصة بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها.

وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد الخلافات الداخلية في الكيان، مع الانتقادات اللاذعة التي وجهها عضو مجلس الحرب غادي إزينكوت إلى حكومة بنيامين نتنياهو، مطالبا إياها بالتوقف عن الكذب.

فيما شكلت مشاركة بيني غانتس مع ايزنكوت بالتظاهرات الداعية إلى استقالة الحكومة وصفقة تبادل الأسرى، رسالة واضحة لنتنياهو وفشل الحرب في تحقيق أهدافها في غزة.