الهلال الأحمر : قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل في خانيونس وحالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية

فلسطين اليوم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "قصف إسرائيلي قرب مستشفى الأمل في خانيونس ما أدى إلى أضرار في المبنى وحالة من الهلعبين المرضى والطواقم الطبية والنازحين".

وأمس، عبّر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أسفه للضربات التي استهدفت مستشفى الأمل التابع للهلالالأحمر الفلسطيني بخانيونس، جنوب قطاع غزة، لافتاً الى أن "أعداداً كبيرة من النازحين بالمستشفى البالغ عددهم 14 ألفاً غادروه جراءالضربات، مشيراً إلى أن من تبقوا يعتزمون الرحيل".

وأشار الى أن "النظام الصحي في غزة منهار بالفعل، والأعمال القتالية تعرقل جهود عمال الإغاثة والعاملين بالقطاع الطبي لإنقاذ الأرواحباستمرار"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للمساعدات دون عوائق".