مواجهات مع الاحتلال بعد اقتحام بلدات بالضفة الغربية واعتقال 50 فلسطينيا

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها لمدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في عدد منها، بينما اعتقل الاحتلال العشرات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة عناتا (شرق القدس المحتلة) وقريتي نحالين وحوسان (غرب بيت لحم).

وأفاد المصادر ذاتها، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، إذ أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع على الشبان المحتجين، كما أغلقوا المحلات التجارية وفتشوا عددا من المنازل بعد اقتحامها.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية مادما جنوب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة القبلية جنوب المدينة ذاتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان للاجئين شمالي مدينة أريحا بالضفة الغربية.