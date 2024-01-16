السعودية: قد نعترف "بإسرائيل" إذا حُلّت الأزمة الفلسطينية

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة قد تعترف بإسرائيل إذا جرى حل الأزمة الفلسطينية، داعياًإلى "خطوة أولى" تتمثل في وقف إطلاق النار في غزة.

كلام ابن فرحان جاء في مداخلة، الثلاثاء، خلال جلسة نقاشية بمنتدى دافوس المنعقد في سويسرا بعنوان: "تأمين عالم غير آمن"، رد فيهعلى سؤال عما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني، حيث قال: "بالتأكيد".

وأضاف بن فرحان إنه لا أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية لحربها على قطاع غزة قريبة التحقيق، داعياً لإفساح المجال لمسار يمكّن السلطةالفلسطينية ويسمح بالمضي قدماً نحو السلام. وأكد أن "أولويتنا إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة، ويجب التركيز علىتخفيف حدة التوترات من خلال وقف إطلاق النار في غزة".

وبينما أعرب عن سروره "لانضمام أصوات دولية إلى المطالبة بوقف إطلاق النار لوضع حد للمعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب في غزة"،اعتبر أن "الدعوات غير كافية" وطالب "بتكثيفها وجعلها أكثر جدية لتحقيق مطلب وقف الحرب والمعاناة".

وبخصوص التوترات الإقليمية في سياق تداعيات الحرب على غزة، قال بن فرحان: "نحن قلقون بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحرالأحمر، والأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد".



وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه "يجب التركيز على الوضع في غزة لأنه يؤثر على المنطقة ويزيد التوتر في البحر الأحمر".

وتابع: "يجب أن تكون الأولوية لخفض التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة بأكملها"، معتبرا أن "استمرار المعاناة في غزة غالباً سيخلفدوائر لا تنتهي من العنف" بحسب تقييمه.