القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة زوغرافيا

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينةِ "زوغرافيا" كانتْ متجهةً إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وإصابتها إصابة مباشِرة.

وقالت القوات المسلحة اليمينة في بيان، إن عملية الاستهدافِ جاءت بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة.

كنا أكدت استمرارها في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم.