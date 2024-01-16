"بلومبرغ": أسعار النفط الأوروبية تقفز بسبب البحر الأحمر ومخاوف الإمدادات الليبية

فلسطين اليوم

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، بـ"قفز أسعار النفط الأوروبية"، بعدما "دفعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر البحر الأحمر ومنليبيا، شركات التكرير إلى الإسراع لتأمين الشحنات".

وأوضحت الوكالة أنّ الأسعار الفورية لخام بحر الشمال (يقع في شمالي أوروبا) والبحر الأبيض المتوسط أصبحت "أكثر تكلفةً بكثير منسعر خام برنت القياسي العالمي، في الأيام الأخيرة".

كما أضافت أنّ شركات التكرير الأوروبية "تشعر بقلق متزايد، بشأن التأخير المحتمل في التدفّقات من الشرق الأوسط، ولا سيما المملكةالعربية السعودية والعراق، وسط التوتر المتصاعد".

والجمعة الماضي، ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 2%، في أعقاب شنّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدوانهما على اليمن.

وقبل أيام، ذكرت "بلومبرغ" أنّ الاقتصاد الأوروبي "بدأ يشعر بالموجة الأولى من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، وذلك بسببالهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية، وتلك التي تعمل لصالح إسرائيل".

يُذكر أنّ وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أفادت، اليوم الثلاثاء، بأنّ صاروخًا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك أثناءعبورها جنوبي البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنّ السفينة أُصيبت على مسافة 76 ميلاً بحرياً إلى شمالي غربي الصليف، في اليمن.

بدورها، نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية، عن مصدر لم تسمّه، أنّ "السفينة المستهدفة في البحر الأحمر كانت تبحر من فيتنام إلىإسرائيل".

وأمس الاثنين، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف سفينة أميركية قرب عدن، بعددٍ من الصواريخالبحرية، مؤكّداً تحقيق إصابات مباشرة، وذلك "انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأميركي- البريطاني على اليمن".