خارجية صنعاء لشركات الشحن البحري: ابقوا على عملياتكم في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية في صنعاء، شركات الشحن البحري، إلى استمرار عملياتها في البحر الأحمر، "طالما أنها لن تتجه إلى العدوالصهيوني".

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنّ عمليات القوات البحرية، "تقتصر على السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي، أو تلك المتجهة إلى الموانئبفلسطين المحتلة".

من جهته، اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، في منشور له، على موقع "إكس"، أنّ ما تعلنه عدد من شركات الشحن تعليقعملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر نتيجة الضغوط والتهويلات الأميركية، هو موقف غير دقيق، ويتماشى فقط مع الدعايةالأميركية المغرضة".

كذلك، أكد على عبور مئات السفن مضيق باب المندب بشكل يومي، مجدداً التذكير بـ"أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيونيالمجرم، أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة".