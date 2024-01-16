رئيس الوزراء القطري: الحوار بين دول الخليج وإيران ضرورة وليس رفاهية

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ "دول الخليج وإيران جيران"، مؤكّداً أنّ "الحوار بينهما ضرورةوليس رفاهية".

وخلال المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تحدّث آل ثاني عن "تفهّم دول الخليج ضرورة التركيز على تنمية العلاقات معإيران، وإنشاء أرضية أفضل معها بشأن المصالح المشتركة، والاتفاق على الاختلافات وقضايا المنطقة أيضاً، عن طريق الحوار واللقاءات".

كما شدّد آل ثاني على أنّ "قطر تؤمن بأنّ هناك فرصة كبيرة لتحقيق ذلك"، مضيفاً: "فقط تخيلوا الإمكانيات في حال تعاونت دول الخليجمع إيران اقتصادياً وتأثير ذلك في أمن المنطقة".

يُذكر في هذا السياق، أنّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال في وقتٍ سابق، إنّ استمرار التعزيز الشامل للعلاقات معالجيران يُعدّ من بين المحاور الأساسية في عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة.

وأشار إلى أنّ جيران إيران يتمتعون بإمكانيات اقتصادية وتجارية وسياسية مهمة، مشيراً إلى سعيه لزيادة تعزيز العلاقات ومتابعة اتفاقياتالزيارات الثنائية السابقة لكبار المسؤولين.

كذلك، تطرّق رئيس الوزراء القطري إلى الوضع في البحر الأحمر، قائلاً إنّه "خطير للغاية"، لأنّ تأثيره "يمسّ العالم كله، ولا يقتصر علىالمنطقة فقط".

وأكّد أنّ "الخيار العسكري لن يحلّ الأزمة الحالية في البحر الأحمر"، بل سيخلق "خطراً كبيراً لمزيد من التصعيد".

وتابع أنّ "على المجتمع الدولي التركيز على الدبلوماسية وحل الصراع الرئيسي في غزة، فبمجرد نزع فتيله، سيُنْزَع فتيل كل شيء آخر،وسيوقف التصعيد على جبهات أخرى"، وفق اعتقاده.

يأتي ذلك بعد أن شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب 8 دول أخرى، عدوانًا على اليمن، يوم الجمعة الماضي، وتجدّد فجر السبت،بحيث استهدف قصف أميركي قاعدةَ الديلمي شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.