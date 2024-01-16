بن غفير يدعو إلى احتلال قطاع غزة

فلسطين اليوم

وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، انتقادات حادة لقرار سحب الجيش من شمال قطاع غزة، ودعا إلىاحتلال القطاع.

وقال زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بمنشور على منصة إكس: “يتخذ الكابينت (مجلس الوزاري المصغر) قرارات خاطئة مرارًاوتكرارًا، مما يؤدي إلى ضرر”.

وأضاف بن غفير: “إن قرار سحب الجيش الإسرائيلي من مراكز حماس في قطاع غزة هو خطأ فادح وخطير سيكلف أرواحا بشرية”.

وتابع: “إن وابل الصواريخ الذي أطلق هذا الصباح على نتيفوت من منطقة غادرتها قوات الجيش الإسرائيلي بالأمس فقط، يثبت مرة أخرىأن احتلال القطاع ضروري لتحقيق الأهداف القتالية”.

واعتبر "أن استمرار الحرب وتجاوز الحكومة السياسية الأمنية من خلال الحكومة الصغيرة (المجلس الوزاري الحربي) أمر غير مقبول للقوةاليهودية"، وفق تعبيره.

والاثنين، قالت إذاعة الجيش إن الأخير قرر سحب “الفرقة 36” من قطاع غزة، فيما تواصل ثلاثة فرق القتال إلى جانب القوات الخاصةوهي المسؤولة عن ساحل شمال غزة.