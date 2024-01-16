مصر تنجح في إخراج الصحفي وائل الدحدوح من غزة

فلسطين اليوم

أفاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم"، اليوم الثلاثاء، أنّ الصحفي وائل الدحدوح غادر غزة في رحلة علاجية بعد أن فقد زوجته ونجليه حمزةومحمود وابنته وحفيدته وعدد من أفراد عائلته.

كما أفادت "قناة القاهرة" الإخبارية في نبأ عاجل، بأن السلطات المصرية نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلىالبلاد.

وكشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة سوف تعد ملفًا لترشيح الزميل وائل الدحدوح لجائزة الشجاعة الدولية، التي تنظمهااليونسكو، بجانب جائزة النقابة التي سبق الإعلان عنها.

وأضاف البلشي، خلال كلمته ضمن فعاليات "اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني 100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموامجرمي الحرب": إننا نستكمل اليوم ما بدأته النقابة من فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد، الذي أظهر بسالة وشجاعة فيالدفاع عن نفسه وأرضه، موجها الشكر لجنوب إفريقيا، على ما قدمته أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت نقابة الصحفيين المصرية: "تتقدم نقابة الصحفيين المصرية بالشكر للدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابةبتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج، وقد تواصلت النقابة مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفحللاطمئنان عليه".

ووجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية كما وجه الشكر للزملاءفي الجزيرة على دعمهم له مشيرًا إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه.

وإذ تشدد النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة فإنها تشكر كلأجهزة الدولة المصرية ومن بذل جهدا للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين.