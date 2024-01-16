الجبهة الشعبية تدعو لتصعيد لكافة أشكال النضال لمواجهة حرب الإبادة

فلسطين اليوم

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتصعيد نوعي في كل أشكال النضال والاحتجاج العربي والعالمي ضد حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال وحلف العدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان، أن الآن هناك مرحلة حاسمة يجب أن تتسلط فيها الضغوط على الولايات المتحدة القائد الفعلي لهذا العدوان، وبريطانيا وألمانيا أشد حلفائها وحلفاء الاحتلال دعما لحرب الإبادة.

وأكدت أنه بعد أكثر من 100 يوم من الإبادة لا زالت الولايات المتحدة ودول التحالف العدواني هي من تمكن الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين مشددة على أن تصعيد هذا الاحتجاج وتركيز جهوده صوب قوى التحالف العدواني وعلى رأسها الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، هو واجب على كل أحرار العالم.

ودعت الجبهة في ختام بيانها القوى والأحزاب والجماهير العربية، لوضع حد لكل هذا التقاعس الرسمي العربي، والانتفاض ضد سفارات ومصالح وقواعد دول العدوان، وفرض المقاطعة الشاملة على الكيان الصهيوني وداعميه.

مشيرةً إلى أن الشعب الفلسيطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه، وأن على العالم بأسره يجب أن يدرك أن مصير هذه المعركة إما الإبادة الشاملة على مرأى ومسمع من كل أهل الأرض، أو الانتصار للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.