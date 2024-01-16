القسام: مقاتلونا استهدفوا آليات عسكرية واشتبكوا مع الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ وقذيفة ياسين 105 شمالي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأكدت القسام في بيان أنهم استهدفوا آلية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، وقد اشتبك مقاتلوها مع قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية غرب تل الهوا بمدينة غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح.