سلطات إقليم كردستان: مقتل 4 على الأقل وإصابة 6 آخرين

فلسطين اليوم

أعلنت سلطات إقليم كردستان مقتل أربعة على الأقل وإصابة ستة آخرين جراء ضربات صاروخية شنّها الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاث مصادر أمنية أن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو أربعين كيلومترا عن مدينة أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية، كما أفادت الوكالة بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي الانفجارات في أجواء المدينة.

من جهته، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الضربات الصاروخية الإيرانية التي بحسب زعمه تقوض أمن العراق.