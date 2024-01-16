كنعاني: الضربات الصاروخية لمقر تجسسي للموساد في أربيل كانت دفاعا عن سيادة إيران

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الضربات الصاروخية الأخيرة لمقر تجسسي للموساد في أربيل كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها القومي في مواجهة الإرهاب.

وأضاف كنعاني، أن طهران تحترم سلامة أراضي الدول، لكنها تستخدم حقها المشروع لردع التهديدات لأمنها القومي مؤكدا التزام إيران بأمن واستقرار المنطقة.

وفيما يخص استهداف سوريا، قال كنعاني أن ضربات الحرس الثوري للقيادات والعناصر الإرهابية جزء من محاسبة من تعرض لأمن إيران القومي.