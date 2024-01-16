أسعار العملات
دولار أمريكي3.75
يورو4.11
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.29
جنيه إسترليني4.78
كنعاني: الضربات الصاروخية لمقر تجسسي للموساد في أربيل كانت دفاعا عن سيادة إيران
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الضربات الصاروخية الأخيرة لمقر تجسسي للموساد في أربيل كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها القومي في مواجهة الإرهاب.
وأضاف كنعاني، أن طهران تحترم سلامة أراضي الدول، لكنها تستخدم حقها المشروع لردع التهديدات لأمنها القومي مؤكدا التزام إيران بأمن واستقرار المنطقة.
وفيما يخص استهداف سوريا، قال كنعاني أن ضربات الحرس الثوري للقيادات والعناصر الإرهابية جزء من محاسبة من تعرض لأمن إيران القومي.