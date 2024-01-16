وكالات أممية تدعو لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة بشكل آمن

فلسطين اليوم

دعت ثلاث منظمات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة بشكل "أسرع وأكثر أمانا".

وفي بيان مشترك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، إنه مع تزايد خطر المجاعة، وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة لخطوة تغيير أساسية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذرت المنظمات الأممية من "نقص شديد" في الغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية في شمال القطاع، وفق البيان.

وقالت إن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية والمنظمات غير الحكومية تمكنت حتى الآن من تقديم مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع، مؤكدة أن الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال قليلة من شاحنات مملوءة بالأغذية.

وجددت المنظمات الأممية الدعوة إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، لتمكين عملياتها الإنسانية من العمل.