عبد اللهيان لغوتيرش: الهجمات على اليمن خطأ استراتيجي سيضاعف توتر المنطقة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن غير قانونية، وهي خطأ استراتيجي سيؤدي إلى مضاعفة التوتر في المنطقة.

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أكد أمير عبد اللهيان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وناقشا آخر المستجدات في البحر الأحمر.

وشدد أمير عبد اللهيان على موقف إيران الثابت في حفظ أمن الملاحة والسفن، مشيراً إلى أن هدف اليمن هو السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.