غارات "إسرائيلية" مكثفة ومتواصلة على شمال غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الثلاثاء قصفه المدفعي والجوي على شمال قطاع غزة ووسطه، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الحرب يوآف غالانت انتهاء العملية البرية المكثفة في تلك المناطق، وسط انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الخامس على التوالي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جباليا شمال قطاع غزة استهدفت منازل المواطنين، كذلك تجدد القصف على مناطق متفرقة في الشمال.

كما تركز قصف الاحتلال على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، ورافقه إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية المتمركزة على أطراف تلك المناطق، وهو ما لم يكن معتادا خلال الأيام الماضية بالمنطقة.

واستشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة النفق شرقي مدينة غزة.

وقصف الاحتلال مدرسة، تابعة لوكالة الأونروا، تؤوي نازحين في النفق شرقي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.