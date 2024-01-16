الدفاع المدني ينتشل جثامين 13 شهيدا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثامين 13 شهيدا، اليوم الثلاثاء، من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقوا في الأيام الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

ووصل إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 7 إصابات لأطفال ونساء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي "شاليها" على شاطئ البحر غرب المدينة يؤوي نازحين من غزة.

كذلك استشهد وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في خربة العدس بمدينة رفح