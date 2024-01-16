تشييع جثمان الشهيد فارس خليفة في مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

شيع الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد فارس محمود خليفة (37 عاما)، من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وانطلق موكب تشييع الشهيد خليفة صباحا من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمراسم عسكرية، قبل الانطلاق به بمسيرة في شوارع المدينة، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة، وصولا إلى مخيم نور شمس، حيث وري الثرى.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم وأحياءها ومخيماتها، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، حدادا على روح الشهيد، واستنكارا لجريمة إعدامه.

وارتقى الشهيد خليفة، مساء أمس الإثنين، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، أثناء عبوره الحاجز بمركبته، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إليه وتركه ينزف حتى الموت.